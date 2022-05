Rykte: Xbox jobber på "flere" Disney-eide lisensspill

HQ

For en stund siden avslørte svenske Machine Games, som har gitt oss de nyere Wolfenstein-spillene, et spill basert på Indiana Jones. Det er en lisens som Disney eier, men et nytt rykte tyder på at dette ikke er det eneste Disney-lisensspillet de talentfulle Xbox-studioene jobber på.

Insider Timur222 la ut en meningsmåling på Twitter der han spurte om folk tror det er flere liknende prosjekter under utvikling, og i den samme tråden hevder den profesjonelle e-sportskommentatoren Joey McDermott at det faktisk er tilfellet:

Og da han ble spurt om kildene sine slo han fast at det var den samme som avslørte overfor Jeff Grubb at Microsoft ville holde et "Welcome to the Family"-event etter kjøpet av Bethesda, en hel måned innen den offisielle bekreftelsen:

Det hele er dog fortsatt et rykte.