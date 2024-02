Rykte: Xbox prøver å lage et nytt Banjo-Kazooie

HQ

Et av de mest etterspurte spillene det siste tiåret er et nytt Banjo-Kazooie. Selv om Microsoft ved flere anledninger har vist at de ikke har glemt denne fantastiske duoen (ikke minst med gjesteopptredenen i Super Smash Bros. Ultimate), har ingenting materialisert seg. I desember ga imidlertid Xbox-sjef Phil Spencer fansen litt håp, da han proklamerte følgende: "Banjo-fans, jeg hører hva dere sier."

Den ganske kjente og ofte pålitelige innsideren NateTheHate ga de ventende fansen enda mer håp da han i forrige måned sa at et Banjo-Kaazoie-spill fikk grønt lys hos Microsoft allerede i 2022, men uten å avsløre hvilket studio som lager det. Nå har NateTheHate til en viss grad gått tilbake på det han sa, for han skriver på ResetEra at det fortsatt kommer, men blir omarbeidet :

"Sist jeg hørte det ble omarbeidet fra sin opprinnelige visjon og omfang, så det kommer til å ta litt tid. Ærlig talt, jeg snakket om det for tidlig."

Vi tviler på at Rare er involvert i dette spillet, ettersom de fortsatt jobber med Sea of Thieves - som snart slippes til PlayStation og Switch - og det kommende Everwild. En kvalifisert gjetning er at Microsoft samarbeider med Playtonic Games, som i stor grad består av de opprinnelige Banjo-Kazooie-utviklerne. De har tidligere utviklet to Yooka-Laylee -titler, ofte betraktet som åndelige oppfølgere til Banjo-Kazooie, men mistenkelig nok har de ikke laget noe nytt spill siden 2019, så noe har de i gjære.

Hvor interessert er du i mer Banjo-Kazooie?