Rykte: Xbox Series X blir 150 euro billigere under Black Friday

Selv om du alltid (alltid!) bør ta lekkasjer fra såkalte innsidere med mer enn en klype salt, er noen kilder bedre enn andre, og Billbil-kun er definitivt en av de mer pålitelige.

Nå ser det ut til at han kan ha avslørt en planlagt Black Friday-overraskelse fra Microsoft, ettersom Billbil-kun sier at de vil senke prisene med €150 (sannsynligvis rundt £130 for Storbritannia) i Frankrike, og sannsynligvis også resten av Europa. Xbox Series S får ofte kampanjer, men sjelden Xbox Series X, så det virker som en gyllen mulighet til å skaffe seg en.

Hvis kilden har rett, kan vi se frem til å kjøpe en Xbox Series X for €399/£349 under Black Friday, og kampanjen vil vare fra 20. til 27. november, noe som gir deg god tid til å sikre deg en ny konsoll og begynne å spille spill som Halo Infinite, Hi-Fi Rush, Forza Motorsport og Starfield. Vi kan også anbefale deg å sjekke ut Game Pass for å få disse titlene og mange flere gratis med abonnementet (spill fra Activision Blizzard forventes å bli lagt til neste år).