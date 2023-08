Rykte: Xbox Series X får en heldigital versjon

HQ

Da Microsoft lanserte sin dynamiske duo kalt Xbox Series X/S i 2020, gjorde de det via forretningsmodellen: en billig, men svakere variant, og en dyrere og kraftigere.

S-modellen var også kun digital, ettersom den manglet diskleser, mens X-versjonen kom med muligheten til å håndtere fysiske disker. Nå kan det imidlertid endre seg.

Ifølge podcasten TheXboxEra går det rykter om at Microsoft planlegger å lansere en Xbox Series X uten diskleser for å kunne tilby maskinen til en lavere pris. Informasjonen sier ikke noe om nøyaktig når denne konsollen kan bli lansert, og siden det fortsatt bare er snakk om et rykte, bør du selvsagt ta all denne informasjonen med et visst forbehold.

Vil du ha en heldigital Xbox Series X?