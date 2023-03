Rykte: Xbox Series X får spesiell Diablo IV-utgave

HQ

En av de mer fremtredende lekkerne nylig er den mystiske Billbil-kun på Twitter. Vedkommende har i flere år bygget seg opp et rykte ved å avsløre kommende PlayStation Plus-spill før Sony selv, men har den siste tiden også røpet andre ting. Nå har vi fått et nytt eksempel på sistnevnte.

Billbil-kun hevder at Microsoft forbereder seg på å lansere en Diablo IV-basert Xbox Series X. Personen spesifiserer at det ikke bare er en pakke, men snarere en "Xbox Series X Diablo IV Edition" som lanseres 6. juni (samme dag som Diablo IV) for $ 559,99. Hvis dette viser seg å være riktig kan vi sannsynligvis forvente en kunngjøring ganske snart siden denne datoen bare er litt over to måneder unna.