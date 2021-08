Rykte: Xenoblade Chronicles 3 er nærmere enn vi tror

Allerede i sommer begynte det å gå rykter om at et nytt Xenoblade Chronicles var på vei da den relativt ukjente Youtuberen Din's Meteorite fikk intervjue Jenna Coleman. For de som ikke vet det er Coleman blant annet kjent fra Doctor Who og viktigst for denne saken Xenoblade Chronicles. Hun var snill nok til å si følgende:

"Gud. Når var det første spillet? Ti år siden? Det var lenge siden. Jeg gjorde det før Doctor Who-dagene, og de spurte meg om å komme tilbake da de laget de andre. Jeg tror også de skal lage enda et...Vet folk det? Jeg vet ikke. Ja, jeg tror de lager enda et. Ikke sikker på om jeg har lov å si det."

Som vi alle vet er det ikke allmennkunnskap at enda et Xenoblade Chronicles er på vei, og det er ikke bare at skuespilleren vet om prosjektet som får det til å virke som om spillet er relativt nærme.

Vanligvis veldig pålitelige Imran Khan hos Fanbyte hevder ikke bare at Xenoblade Chronicles 3 (eller hva det enn vil kalles) er på vei, men at det faktisk nærmer seg siste fase av utviklingen. Kildene hans hevder uansett at vi nok dessverre ikke får det i høst, noe som egentlig var planen, for den planlangte annonseringen tidligere i år ble satt på vent som følge av problemer med optimaliseringen under pandemien. En av grunnene er at håpet er å ha veldig mange figurer på skjermen samtidig, noe som den vesle Switchen ofte strever med. Det virker uansett som om vi seneste får det til våren en gang, så forhåpentligvis bekreftes spillet i løpet av de neste månedene også.