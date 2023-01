Ryktene om at Fable-utviklingen har startet på nytt er falske

HQ

Etter at et rykte begynte å florere på internett om at utviklingen av Playground Games' kommende Fable-spill har blitt startet på nytt, mens teamet nå jobber med Unreal Engine, så det ut til at vi kanskje aldri kom til å høre mer om det etterlengtede Xbox-spillet.

Nå har imidlertid disse ryktene blitt avkreftet, og sjefen for GamesIndustry.biz Christopher Ding tvitrer at utviklingen ikke har startet på nytt. Selv om dette kan føre til et lettelsens sukk fra de som venter på eventyret, betyr ikke det nødvendigvis at utviklingen går kjempebra.

Det er grunner til at folk vil tro på et rykte om at utviklingen har blitt startet på nytt, og at teamet ikke er fornøyd med Fable. Stort sett koker det ned til at vi praktisk talt ikke har hørt noe siden spillet ble avslørt. Forhåpentligvis kan dette året endre det og få slutt på diskusjonene rundt Fables mulige utviklingshelvete.