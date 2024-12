Rykteoppdatering: Lekkede bilder av Nintendo Switch 2 dukker opp

HQ

Spenningen rundt Nintendo Switch 2 er til å ta og føle på, spesielt etter de siste lekkasjene. Bilder av konsollen og dens dockingstasjon, opprinnelig delt av Reddit-brukeren NextHandheld, har vært under nøye gransking. Mens noen fans var raske til å avfeie lekkasjene, med henvisning til særegenheter som AI-genererte bakgrunner, antyder en detaljert analyse fra en annen Reddit-bruker, RealDoodleDoop, at lekkasjene faktisk kan være legitime.

Til tross for mindre inkonsekvenser, som merkelige refleksjoner på konsollen og en nysgjerrig hånd som bærer en klokke over et erme, har lekkasjene flere viktige detaljer riktig. Tilstedeværelsen av tri-wing-skruer, en funksjon Nintendo ofte bruker i sine enheter, og forskriftsmessige etiketter på dokken har styrket saken for lekkasjens ekthet. Med disse ledetrådene i bakhodet ser det mer sannsynlig ut at Switch 2 allerede er i masseproduksjon.

Kan disse være ekte vare? Hva er dine tanker om Switch 2s design?