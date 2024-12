Rykter: Flere Indiana Jones-spill på vei

HQ

Etter suksessen med Indiana Jones and the Great Circle, ser det ut til at den legendariske eventyreren kanskje ikke henger opp pisken ennå. Ifølge innsidere er flere nye Indy-spill trolig under utvikling, selv om detaljene fortsatt er hemmelige.

Det hele startet med at Daniel Richtman, en innsider i bransjen, i et innlegg på X antydet at flere Indy-spill var på vei. Dette ble raskt støttet av Jez Corden fra Windows Central, som svarte med en "Det er sant" -gif, noe som ga ytterligere næring til spekulasjonene. Selv om det fortsatt er uklart hvilket studio som står bak disse potensielle titlene, har suksessen til The Great Circle fått mange til å lure på om Machine Games vil komme tilbake for å fortsette franchisen.

Indiana Jones and the Great Circle The Great Circle fikk ros for sine smarte gåter og Troy Bakers fremragende prestasjon som Indy, til tross for noen plattformspesifikke tekniske problemer. Spillets nye syn på karakteren har skapt nysgjerrighet rundt hvordan fremtidige titler kan utvide serien. Siden disse ryktene sannsynligvis er i sin spede begynnelse, må fansen kanskje vente på offisielle detaljer.

Hva slags Indiana Jones-spill ønsker du å se neste gang?