Rykter: Modern Warfare III får to ikoner fra The Walking Dead

Rick Grimes og Michonne kommer tilbake på skjermen tidlig neste år i den nye spin-off-serien The Walking Dead: The Ones Who Live, og det ser ut til at den nye TV-serien ikke blir det eneste vi får se fra duoen. Ifølge datainnsamleren HeyImAlaix (omtalt som "hederlig" av Insider Gaming) finnes det bevis i koden som viser at Rick Grimes og Michonne er i ferd med å slutte seg til Call of Duty: Modern Warfare III som Operators.

Vi antar at dette vil skje rundt premieren på den nye serien 25. februar, så det ser ikke ut til at vi må vente urimelig lenge på å se hva de har å by på i spillet.

Ser du frem til at Rick Grimes og Michonne kommer tilbake i The Walking Dead: The Ones Who Live?