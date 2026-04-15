Rykter: Nye God of War vil inneholde japansk og kinesisk mytologi, flere hovedkarakterer

God of War: Sons of Sparta var en fin godbit for fans som ønsket å vende tilbake til den greske mytologiens verden. Men for flertallet av fansen var det ikke nok til å mette magen, og de vil i stedet ha en filmatisk ny God of War-opplevelse fra Sony Santa Monica. Vi har hørt rykter om et spill med Kratos' andre avdøde kone Faye i hovedrollen i noen måneder nå, og vi har fått litt mer bensin på bålet takket være en ny bit informasjon med tillatelse fra MP1st.

Ved å samle informasjon fra noen få forskjellige kilder, inkludert en oppdatert rapport fra den opprinnelige FandomWire-skribenten som brøt nyheten om det kommende God of War-spillet tilbake i 2023, gjelder de nye detaljene spillets hovedpersoner, som tilsynelatende vil inkludere Tyr, den norrøne krigsguden, så vel som den nevnte Faye, samt nye mytologier. Med tanke på at vi har sett og kjempet mot det meste av det norrøne panteonet ved slutten av God of War: Ragnarök, er det fornuftig at vi vil se nye mytologier som blir brakt inn i det siste spillet.

MP1st sier at disse mytologiene vil inkludere japanske og kinesiske elementer, og det antas også at Maya-mytologien også kan dukke opp. Disse er ennå ubekreftet, og det samme er spillet som helhet, så ta alt her med en klype salt.

Det høres ut til at vi også kan se noen mer fantastiske elementer i spillet, ettersom vi tilsynelatende vil se en snakkende sverdkompanjong som er ment å være Merlin (noe som gir seriøse Mimir-vibber), og en gelatinøs kube-ledsager også. Med så mye spekulasjoner som kommer ut om spillet, håper vi å høre noe offisielt snart. Innsidere peker på en avsløring som kommer en gang i år, med en potensiell utgivelse ikke langt etter, så hold øynene åpne.