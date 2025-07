Rykter: Sarah Bond tar over - Spencer kan være på vei ut

HQ

Spekulasjonene har lenge svirret rundt hvor mange flere år Xbox-sjef Phil Spencer har tenkt å bli i sin rolle. Han har tross alt hatt stillingen i over elleve år nå, og ifølge nye rykter - først og fremst fra den velkjente lekkasjeren Ghost of Hope - forventes det at Spencer overlater roret til Sarah Bond når neste generasjon maskinvare lanseres, tentativt mellom 2026 og 2027. De to sies å jobbe tett bak kulissene for å sikre en smidig overgang når den tid kommer.

Spencer har selvfølgelig spilt en viktig rolle i Xboxs vekst og ekspansjon. Men etter hvert som mange mangeårige fans har blitt stadig mer kritiske til det de ser på som tvilsomme beslutninger, har hans lederskap kommet under mer gransking. Dette gjelder spesielt nå, i en periode med store omveltninger preget av massive oppsigelser, kansellerte prosjekter og økende usikkerhet om hvorvidt Xbox i det hele tatt vil fortsette å eksistere som et maskinvaremerke.

Tror du det endelig er på tide for Spencer å gi fakkelen videre til noen nye?