Rykter: Skull and Bones' siste playtests blir dårlig mottatt

Nylige playtestere av Skull and Bones er angivelig ikke interessert i spillet, og mange sliter med å bli investert i det eller se fordelen med Ubisofts ekstra arbeid som har gått inn i det.

Dette er ifølge Insider Gaming, og hvis det viser seg å være sant, så er det nok et dårlig tegn for Skull and Bones. Opprinnelig avslørt tilbake i 2017, har spillet vært utsatt for konsekvente forsinkelser for å polere det opp.

Likevel ser det ut til at alle disse anstrengelsene kan være for intet. Offentlige følelser har i stor grad vendt seg mot Skull and Bones, og med den siste forsinkelsen ville det være den største overraskelsen å se mange mennesker reagere på spillet på mer enn en nonchalant måte.

Playtestere har også angivelig sagt at spillet er strødd med spillbrytende feil, og at det mangler kamp på land. Men det ser ut til at utviklingen kan være for langt inne til å gjøre noen vesentlige endringer på dette tidspunktet, og til tross for Ubisofts beste innsats, vil Skull and Bones sannsynligvis skuffe ved utgivelsen.