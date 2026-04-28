Rykter: Stellantis vil fokusere på nøkkelmerker og etterlate Dodge og Chrysler ute i kulden

Som du kanskje har sett tidligere, har produksjonskonglomeratet Stellantis hatt en tøff tid med å omstille seg til det elektriske markedet, og har sett flere omorganiseringer midt i en global salgsnedgang.

Nå ser det ut til at de fokuserer på bare noen av merkene sine, nærmere bestemt fire merker, hvis man skal tro en rapport fra Reuters.

Tilsynelatende, under en ny plan fra administrerende direktør Antonio Filoso, vil merkevaren fokusere på Jeep, Ram, Peugeot og Fiat. Så ja, for den som er ivrig, det etterlater ganske mange merker utenfor den utvalgte gruppen, merker som Alfa Romeo, Citroên, Opel, DS, Chrysler og Dodge.

Alt i alt driver Stellantis 14 merker på tvers av bransjen, noe som betyr at hele 10 ikke vil få den samme pengestrømmen, og tilsynelatende heller ikke det samme fokuset. I rapporten heter det at selv om de gjenværende merkene ikke vil bli regelrett drept, vil de være mer regionale eller for "nisjemarkeder og kunder".

Videre ser det ut til at disse andreklasses merkene vil være svært avhengige av biter fra "de fire store".

Stellantis har ennå ikke kommentert rapportens gyldighet.