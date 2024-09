Ryu Ga Gotoku Studio arrangerer en presentasjon neste uke

HQ

Tidligere denne uken ble Yakuza- og Like a Dragon-fans uten tvil litt skuffet over å høre at Ryu Ga Gotoku Studio bruker ressurser på å gjøre deres berømte serie om til et mobilspill, men forhåpentligvis er dette ikke den eneste kunngjøringen den produktive og produktive japanske utvikleren har i vente i september måned.

RGG Studio har nemlig avslørt planer om å være vertskap for en presentasjon 20. september kl 11:00 BST / 12:00 CEST. Det er uklart hva denne presentasjonen vil dreie seg om, men med tanke på at vi fikk et nytt Like a Dragon -spill i begynnelsen av året, virker det usannsynlig at serien vil bli omtalt, og ærlig talt virker det langt mer sannsynlig at Yakuza Wars vil få mye oppmerksomhet.

Likevel, hva håper du RGG Studio vil presentere i dette utstillingsvinduet?