Ryu møter Blanka i en forhåndsvisning fra filmen « Street Fighter

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16. oktober er det premiere på Street Fighter, ikke spillet, men den kommende filmen basert på det. I stedet for å prøve å lage en dødsalvorlig historie, har regissør Kitao Sakurai og teamet hans valgt å satse på det bisarre og ganske klisjéfylte plottet i Capcoms kampspillserie.

Resultatet ser ut til å bli en actionkomedie som perfekt fanger stemningen i spillene, og filmen har også en uventet stjernespekket rollebesetning (blant annet Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang, Roman Reigns, David Dastmalchian, Cody Rhodes, Andrew Schulz, Eric André, Vidyut Jammwal, Curtis «50 Cent» Jackson og Jason Momoa). De fargerike kampfigurene har også beholdt sine personligheter og utseende, og nå ønsker Paramount å gi oss et glimt av hvordan det kommer til å se ut.

Derfor har de sluppet et videoklipp på ett minutt der vi får se en kamp mellom Ryu (Andrew Koji) og Blanka (Jason Momoa). En duell som virkelig viser at skaperne har forstått begge karakterene.