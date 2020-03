Så bra kjører Yakuza 0 på Xbox One og One X

Forrige uke ble Yakuza 0 sluppet til Xbox One, og det er den første gangen et spill i serien har blitt lansert på Xbox-plattformen. Men hvor bra er denne versjonen egentlig?

YouTube-kanalen VG Tech har sjekket ut dette og har for det meste positive nyheter å dele. Original Xbox One kjører nemlig Yakuza 0 i native 1600x900 med en billedoppdatering på 50-60 bilder per sekund, mens Xbox One X kjører spillet i native 2560x1440 i tillegg til at det er låst til 60 bilder per sekund. Mellomscener kjører dog i 30 bilder per sekund på begge versjonene.

Det noteres at det er litt såkalt "stuttering" når man først starter spillet, men utover det virker det som at Sega har gjort en finfin jobb. Kort sagt er det på høy tid at Xbox-spillere endelig får oppleve Yakuza-serien.