Så langt er Doom Eternal

Nylig publiserte vi vår store preview av Doom Eternal, som begynner å nærme seg nå. Du spør derfor kanskje deg selv hvor mye action spillet egentlig byr på, og her er det nå et svar.

I et intervju med GameSpot har regissør Hugo Martin avslørt at vi kan forvente rundt 22 timers gameplay, som tilsynelatende er hovedhistorien pluss sideinnhold, altså er det en del lengre enn Doom 2016.

"We're hell-bent on engaging you from beginning to end. This is a 22-plus hour game. You've seen more in the first two to three levels in this game than you do in the entire DOOM 2016, without question."

Nedenfor kan du se den seneste traileren.