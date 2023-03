Så lenge er Ben Afflecks Batman i The Flash

Den første offisielle traileren for The Flash ble utgitt under Super Bowl forrige måned - sjekk den ut nedenfor for å se den sole seg i all sin awesomeness - og ga oss et første glimt av hovedsakelig Michael Keaton, men også Ben Afflecks, tilbakekomst som Batman.

I et intervju med The Hollywood Reporter har sistnevnte nå avslørt hvor mye tid han får i filmen. Dessverre ser det ikke ut til å være veldig mye, men nok til å faktisk gjøre mange fans glade:

"Jeg fant endelig ut hvordan jeg skulle spille den karakteren [Batman], og jeg spikret den i The Flash. I de fem minuttene jeg er der er det virkelig flott. Mye av det er bare tone. Du må finne ut: hva er din versjon av personen? Hvem er fyren som passer til det du kan gjøre? Jeg prøvde å passe meg inn i en Batman. Og forresten, jeg liker mye av det vi gjorde, spesielt den første [Batman v Superman]."

Det går også rykter om andre klassiske DC-skuespillere som kan dukke opp i The Flash når den har premiere 16. juni, og vi antar at vi vil høre mer om dette nærmere premieren (som hvordan Black Adams cameo lekket ukene før den hadde premiere).