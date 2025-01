Så mye bedre ser Ninja Gaiden II Black ut sammenlignet med originalen fra Xbox 360

Det hadde på forhånd gått rykter om at Microsoft hadde en overraskelse på lur under Xbox Developer Direct - og det hadde de sannelig. Akkurat som da Hi-Fi Rush ble smuglansert på det samme arrangementet for to år siden, fikk Ninja Gaiden II Black samme behandling i går.

En komplett nyinnspilling, utviklet med Unreal Engine 5, ble både annonsert og lansert, og Microsoft hadde enda flere gode nyheter på lager - spillet er nemlig også inkludert i Game Pass. Med andre ord er det bare å laste ned og spille hvis du er abonnent og vil nyte litt herlig ninja-action og er nysgjerrig på å se hva som er nytt ... men hva hvis du ikke er det, eller ikke har tid til å spille nå?

Vel, Youtube-kanalen NeoGamer - The Video Game Archive tilbyr en fin sammenligning. Sjekk det ut nedenfor for å se hvordan Xbox 360-originalen står seg mot denne et par timer gamle utgivelsen.

Har du lastet ned og testet Ninja Gaiden II Black ennå?