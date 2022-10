Så mye penere blir Dragon Ball Z: Kakarot på PS5 og Xbox Series i januar

HQ

CyberConnect2 og Bandai Namco benyttet anledningen under Tokyo Game Show i september til å fortelle at Dragon Ball Z: Kakarot skal få seg en real oppgradering på PlayStation 5 og Xbox Series en gang i 2023, og det viser seg at vi ikke må langt ut i året før denne er klar.

De to har nå gitt oss en ny trailer som i tillegg til å fremheve hvor mye bedre Dragon Ball Z: Kakarot ser ut på de nyeste konsollene avslører at spillet lanseres på PS5 og Xbox Series den 13. januar. Som kjent vil de som allerede eier det på de forrige konsollene få oppgraderingen, som også gjør lastetidene mye kortere og lar oss nyte det i silkemyke 60 bilder i sekundet, helt gratis samme dag.

Dette betyr også at Bardock sin Alone Against Fate-utvidelse slippes den 13. januar, så her venter det snadder for både gamle og nye spillere på flere måter.