Så mye penere og mer nybegynnervennlig blir FIFA 23

Da EA Sports endelig ga oss en gameplaytrailer for FIFA 23 i forrige uke fikk vi se noen glimt av hvordan spillet vil bli penere og mer realistisk enn forgjengerne. I kveld er det tid for å få se og vite enda mer om grafikken.

For i den nye gameplayvideoen viser utviklerne akkurat hvor pent FIFA 23 blir. Noe av det første som vises og snakkes om er at selve gressmattene nå både ser og føles bedre ut ved at gresset er lengre og har fått en liten fargeendring slik at den nye dynamiske slitasjen fremheves enda mer. Bedre skygger skal også gi litt mer dybde til spillerne og ballen.

Deretter rettes fokuset mot at det nå også vil være kvinnelige dommere. Et meget hyggelig valg selv om det er litt merkelig at dette gjøres før de faktisk har tatt seg bryet med å faktisk få ekte personer her også.

Utenfor banen skryter de av at de filmatiske sekvensene før kamper, de som veldig mange aldri ser siden man gjerne hopper over dem, har blitt enda bedre med stemningsbyggende musikk, scener med ivrige supportere og mer. Derfor er det ikke rart at de hevder supporterne ser enda bedre ut også, men jeg tror det er en grunn til at mesteparten vi får se av dem i traileren er isolerte scener, for utgavene man ser fra banen er fortsatt ikke akkurat kjempeimponerende.

Sleng på mer realistisk målnettfysikk, kule repriser, mer moderne kamerabruk, nyttig behjelpende informasjon på banen for de som ønsker det, en potensielt ekstremt irriterende funksjon som lar oss spille av spesielle lyder når vi scorer og selvsagt nye feiringer, så er det tydelig at FIFA 23 prøver mye nytt.