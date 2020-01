Så mye plass krever Resident Evil 3 av din harddisk

I fjor fikk vi servert det fantastiske Resident Evil 2, som viste at det så sannelig er en verdi i å oppleve det samme innholdet, hvis det bare er blitt gjort nok for å få dette til å ta seg godt ut. Samme utviklingsteam holder på med å legge siste hånd på Resident Evil 3, og nå vet vi hvor mye plass det kommer til å ta.

Over på Microsoft Store kommer det nå frem at spillet alt i alt vil fylle 43.01GB på Xbox One, og det forventes at filstørrelsen på PlayStation 4 blir det samme.

Vi vet dog også hvor store de individuelle filene er denne gangen, og selve kampanjen fyller 21.93GB, som kan sammenliknes med Resident Evil 2, og at Resistance fyller 20.47GB. Resistance er spillets multiplayer-suite, og fremstod som et separat spill før sløret for alvor ble løftet.

Ser du frem til Resident Evil 3?