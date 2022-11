Så mye plass krever The Callisto Protocol

HQ

Striking Distance sitt kommende skrekkspill The Callisto Protocol er en slags åndelig oppfølger til Dead Space, og den 2. desember slippes det endelig. Oppdatering 1.01 er allerede ute, og takket være oppdateringslisten vet vi noen interessante ting om tittelen.

Dag 1. oppdateringen for PlayStation 4 er 26,9 GB, og takket være Microsoft Store vet vi at den totale filstørrelsen til The Callisto Protocol er 46,28 GB. Det er svært sannsynlig at filstørrelsene likner på andre plattformer.

The Callisto Protocol kommer til PC, PlayStation 4 og 5, Xbox One og Xbox Series. Hadde du forventet at det ville kreve mer plass?