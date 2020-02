Så mye tjente de mest kjente gamerne i 2019

For noen enkelte er det å spille videospill en måte å tjene gode penger. Nå har Forbes laget en topp ti-liste over peronlighetene som tjener penger på å lage spill-relaterte videoer og/eller streamer. Numrene er ikke helt presise, men de gir et overblikk over hvor mye penger det er snakk om.

Listen ser slik ut:

1. Ninja (Tyler Blevins), inntekt: $17 millioner

2. PewDiePie (Felix Kjellberg), inntekt: $15 millioner

3. Preston (Preston Arsement), inntekt: $14 millioner

4. Markiplier (Mark Fischbach), inntekt: $14 millioner

5. Shroud (Michael Grzesiek), inntekt: $12.5 millioner

6. DanTDM (Daniel Middleton), inntekt: $12 millioner

7. VanossGaming (Evan Fong), inntekt: $11.5 millioner

8. Jacksepticeye (Sean McLoughlin), inntekt: $11 millioner

9 TimTheTatman (Timothy Betar), inntekt: $8 millioner

10. Nickmercs (Nick Kolcheff), inntekt: $6 millioner