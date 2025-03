Saber Interactive bekrefter Warhammer 40,000: Space Marine II vil ikke bli et live-service-spill

HQ

Helt siden ankomsten i september 2024 har Warhammer 40,000: Space Marine II blitt utvidet med en rekke oppdateringer, kosmetiske pakker og fellesskapsarrangementer, faktisk så mange at en liten bekymring har sneket seg inn i bakhodet til fans over hele verden. Bekymringen er at spillet er på vei til å bli et fullverdig live-service-prosjekt, der fansen må sjekke inn og spille med jevne mellomrom for å holde seg oppdatert og sikre at nytt innhold blir lagt til i samlingen deres. Saber Interactive har nylig bekreftet at det ikke vil være tilfelle.

I en nylig oppdatering av fellesskapet, Saber Interactive bemerker at Space Marine II ikke vil bli et live-service-spill, og at alt innholdet som ble introdusert til slutt vil komme tilbake og være tilgjengelig for alle spillere.

"Vi har lagt merke til at Community Events har fått gode tilbakemeldinger siden vi introduserte dem som en ekstra måte å låse opp kosmetiske gjenstander på. Vi så at mange av dere nevnte FOMO generert av hendelsene. Dere kan være sikre på at vi ikke ønsker å forvandle Space Marine 2 til et fullstendig live-service-spill. Gjenstandene som er tilgjengelige gjennom arrangementer, VIL være tilgjengelige senere, for alle. Vi ønsker at Community Events skal være en måte å låse opp gjenstandene på forhånd, for de mest dedikerte spillerne, og ikke være en kilde til frustrasjon og stress for alle."

Utvikleren har imidlertid bemerket at prosessen for å låse opp gjenstandene og kosmetikken som har debutert i spillet så langt ikke har vært en "jevn opplevelse" og at den "for øyeblikket jobber med en forenklet prosess for å låse opp gjenstandene, for å gjøre opplevelsen mindre begrensende." Når det gjelder hva dette er og når det vil komme, må vi bare følge med for å lære mer.

I den nærmeste fremtiden kan Space Marine II fans se frem til Update 7.0, som vil legge til en ny Chapter Pack og Champion Pack, et nytt våpen, Operation, Prestige Ranks for PvE, private lobbyer for PvP, og forskjellige ombalanseringer og justeringer også.