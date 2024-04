Saber Interactive-sjefen mener at 700-kroners spill ikke er bærekraftig

HQ

Selv om ideen om et spill til 70 dollar er en tøff pille å svelge kan man forstå hvorfor prislappen på spill har økt etter hvert som spillene blir mer og mer komplekse, tar lengre tid å utvikle og med tanke på inflasjonen generelt. Det er likevel ikke gode nyheter for forbrukerne, og Saber Interactives administrerende direktør, Matthew Karch, ser det og mener at spill til 70 dollar er en utrydningstruet art som til slutt vil dø ut.

I en samtale med IGN om saken gikk Karch så langt som til å si: "Jeg tror at etter hvert som spillene blir dyrere å lage kommer 70-dollar-tittelen til å dø ut. Jeg tror det. Jeg tror bare ikke det er bærekraftig."

Han fortsetter: "Hør her, du husker hypen rundt Cyberpunk, som jeg tror faktisk gikk bra til slutt, men når forventningene er så høye og så mye penger legges i én tittel, er det enormt risikabelt for selskapet som gjør det. Hva om det mislykkes?

Husker du hva som skjedde med Ubisoft for et par år siden, da alle titlene deres gled ut av året, og plutselig var de på et helt annet sted? Det er vanskelig å komme seg etter det. Jeg tror markedet kommer til å gå over til utvikling som ikke nødvendigvis er av lavere kvalitet, men det kommer til å bli lagt vekt på å finne måter å redusere kostnadene på."

Ikke bare tror han at spill kommer til å bli billigere enn de har vært i det siste, og at utviklere og utgivere kommer til å utforske nye måter å gjøre det billigere å lage spill på, Karch tror også at vi står foran en spillmangel i årene som kommer.

"Jeg tror det kommer til å bli en reell mangel på spillinnhold de neste årene. Du har sett hvor mange oppsigelser det har vært, og hvor mange spill som har blitt lagt ned. Men vi har mange gode prosjekter på gang som jeg er stolt av og som jeg føler veldig, veldig sterkt for."

Er du enig i Karchs oppfatning av retningen bransjen tar, og tror du det vil komme forbrukerne til gode til slutt?