Sacha Baron Cohen tror ikke han noen gang vil bringe Borat tilbake igjen

Sacha Baron Cohen er en av de mest kjente karakterskuespillerne i vår tid, ettersom den britiske stjernen har skapt og spilt Borat Sagdiyev, Ali G, Bruno Gerhard og Haffaz Aladeen. Men skuespilleren har også spilt en rekke andre roller, blant annet nylig i Marvel Cinematic Universe som Mephisto i Ironheart-serien.

Med noen av disse episke karakterene i tankene, er du kanskje nysgjerrig på hvem Cohen vil spille neste gang. I så fall spurte folkene på Screen Rant skuespilleren om det er mer sannsynlig at vi får se Mephisto eller Borat neste gang, og Cohen ga et veldig interessant svar som kanskje vil skuffe fans av sistnevnte kategori.

"Jeg tror Mephisto. Jeg vet ikke om Borat noen gang kommer tilbake."

MCU har massevis av karakterer i spill, så en retur av Mephisto er utrolig sannsynlig, men å høre Cohen snakke om Borat som sådan antyder at skuespilleren er ferdig med å spille slike kontroversielle og risikable karakterer.

Hvem vil du se tilbake først, Mephisto eller Borat?