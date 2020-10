Det må være lov å si at spillene PlayStation Studios har klare til lanseringen av PlayStation 5 er ganske varierte. Både yngre spillere og vi som er glade i plattformere kan for eksempel glede oss til Sackboy: A Big Adventure. Ikke at den ikoniske luringen bare vil by på hopping og spretting, for nå har vi fått en ny historietrailer også som viser hva vi kan finne på både alene og med tre andre spillere.

Du ser på Annonser