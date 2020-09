Sackboy: A Big Adventure viser store forbedringer fra Little Big Planet

Du ser på Annonser

Noen ble nok litt skuffet da det ble kjent at Sackboy: A Big Adventure ikke vil la oss lage våre egne områder og spill i samme stil som Little Big Planet-serien, men samtidig har dette gitt gjengen i Sumo Digital nye muligheter.

Utviklerne har nemlig gitt oss en ny video om Sackboy: A Big Adventure hvor de forklarer og viser hvordan fokuset på håndlagde baner og utfordringer lar dem finpusse kontrollene, by på mer variasjon og finpussede mekanikker. Målet er at hver eneste bane skal føles unik og annerledes i forhold til den før og etter, noe som også gjelder figuren vi skal spille som. Med seksti spesiallagde kostymer og muligheten til å kombinere ulike deler av disse for å skape vår helt egne Sackboy skal det litt til om samarbeidspartneren din ser ut som deg. Om du kjøper Deluxe-utgaven av spillet venter det sannelig noen kule Sackboy-er basert på Days Gone, Death Stranding, Detroit: Become Human og Ghost of Tsushima også. Du kan se litt av alt dette i traileren og bildet under.