Sackboy: A Big Adventure-utvikleren jobber på eksisterende AAA-spillserie

Sumo Digital har hatt mange jern i ilden gjennom årene, og de har flere ganger jobbet på kontrakt for store utgivere, og derigjennom jobbet på etablerte serier som nettopp LittleBigPlanet for Sony. Tilsynelatende jobber de nå på to hemmelige prosjekter, og det ene av dem er enda et innenfor en etablert AAA-spillserie.

Dette fremgår i forskjellige nye stillingsutlysninger på deres hjemmeside, hvor de beskriver dette prosjektet som "the next game in an established AAA open-world action franchise."

Action og open-world høres ikke ut som noe mer LittleBigPlanet i hvert fall, så spørsmålet er bare hvilken etablert action-serie i en åpen verden det faktisk er snakk om. Hva håper du selv?