Sackboy inntar mobiler neste måned

Sony bringer sin søte PlayStation-karakteren Sackboy til mobil neste måned, som en del av et nytt endless runner-spill spill kalt Ultimate Sackboy. Denne tittelen kommer til både Android- og iOS-systemer, og lanseres 21. februar.

Når det gjelder hva spillet vil tilby, blir vi fortalt i en pressemelding at Ultimate Sackboy vil se den sjarmerende helten ta til en haug med miniatyrverdener, hvor han vil konkurrere med andre Sackfolk i head-to-head utfordringer, løp og mer, alt i et forsøk på å tjene premier for å tilpasse karakteren.

Spillet utvikles av UExient og er for øyeblikket tilgjengelig for forhåndsregistrering i GooglePlay-butikken. Ta en titt på en trailer for spillet nedenfor.