Safdie-brødrene har offisielt slått opp

Regissørduoen bak Good Time og de fenomenale Uncut Gems går hver til sitt. Safdie-brødrene er kanskje ikke de mest berømte filmskapersøsknene der ute, men de var i stand til konsekvent å lage kvalitetsfilmer og få en Oscar-verdig prestasjon ut av Adam Sandler av alle mennesker.

Ifølge Variety ser det imidlertid ut til at brødrene ikke lenger ønsker å jobbe sammen. "Det er en naturlig progresjon av hva vi hver for oss ønsker å utforske", <em>sa Benny Safdie, som også insisterte på at bruddet med broren Josh var i all vennskapelighet. <em>"Jeg vil regissere på egen hånd, og jeg vil utforske ting jeg har lyst til å utforske. Jeg vil ha den friheten akkurat nå i livet mitt."

Dette betyr at det ikke blir noen oppfølger til Uncut Gems, som ville ha hatt Adam Sandler i hovedrollen igjen sammen med Megan Thee Stallion. Benny er ikke engang sikker på om han vil regissere med Josh igjen.