SAG-AFTRA fortsetter å streike mot dataspillselskaper

SAG-AFTRA-medlemmer streiker fortsatt mot videospillselskaper. Streiken begynte allerede i juli, og da sluttet blant annet stemmeskuespillere og karakterskuespillere seg til streikevaktene for å protestere mot risikoen for jobbene deres ved bruk av AI-modeller.

Forhandlinger med arbeidsgivere som Activision Productions Inc, Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc, Electronic Arts Productions Inc, Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc, Llama Productions LLC, Take 2 Productions Inc og WB Games Inc fant sted den 23. oktober, og selv om en avtale ikke var hugget i stein da, forventes det at forhandlingene snart vil bli gjenopptatt.

Det er ennå ikke oppgitt noen dato i det siste innlegget på SAG-AFTRAs nettsted, men vi vet at så snart datoene er bekreftet, kan samtalene fortsette. Streikene fortsetter i mellomtiden, men så lenge forhandlingene er på bordet, kan vi i det minste ta med oss noe positivt fra dette.