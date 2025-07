SAG-AFTRA-medlemmer godkjenner med overveldende flertall en avtale for videospillskuespillere

HQ

SAG-AFTRA-medlemmene har satt en stopper for streiken blant dataspillskuespillere, etter at de med overveldende flertall har godkjent 2025 Interactive Media Agreement, og dermed satt en stopper for aksjonen som startet i juli i fjor.

Ifølge SAG-AFTRAs offisielle nettsted var 95 % av medlemmene enige om denne avtalen, som innebærer en økning i utøvernes kompensasjon, økt maksimal overtidssats for overtidsansatte utøvere og økte bidragssatser for helse og pensjon til AFTRAs pensjonsfond. I tillegg er det etablert sikkerhetsmekanismer for utøvere og gevinster rundt kunstig intelligens, inkludert behovet for samtykke og krav om offentliggjøring for bruk av digitale kopier.

I forrige måned ble vilkårene i denne avtalen justert i en tentativ avtale, og det så ut til at SAG-AFTRA-streiken ville ta slutt.

"Jeg vil berømme det sterke lederskapet til forhandlingslederen for Interactive Media Agreement, Sarah Elmaleh, som har stått stødig gjennom tre år med harde forhandlinger, samtidig som hun har stått i motvind i en utfordrende forhandlingssyklus", sa SAG-AFTRAs president Fran Drescher. "Denne avtalen innebærer viktige fremskritt når det gjelder AI-beskyttelse, og fremskritt er det som gjelder! Min oppriktige respekt går ut til hele dataspillmiljøet og deres allierte for deres solidaritet under streiken, noe som ga den nødvendige innflytelsen for å sikre denne avtalens mange viktige gevinster."

Selv om dette kanskje ikke helt fjerner skuespilleres bekymring for at AI skal snike seg inn i spillbransjen, kan det i det minste gi en viss beskyttelse mot uvettig bruk av den nye teknologien.