SAG-AFTRA varsler streik blant League of Legends stemmeskuespillere med umiddelbar virkning

Såpeoperaen om stemmeskuespillernes kamp mot overgrep fra store selskaper fortsetter med uforminsket styrke. SAG-AFTRA har varslet en ny streik på grunn av en bestemt tittel, League of Legends, samtidig som de hevder at spillets produsent, Formosa Interactive, forsøkte å omgå lockouten ved å ansette nye uorganiserte stemmeskuespillere gjennom et skallselskap for å jobbe med LoL.

Fagforeningen anklager også selskapet for å ha forsøkt å kansellere et annet spill som ikke er offentliggjort, og som har blitt påvirket av streiken, et spill relatert til AI-regulering.

Fagforeningen har rapportert selskapet til National Labor Relations Board for urettferdig arbeidspraksis. "SAG-AFTRA anklager selskapet for at disse alvorlige handlingene er grove brudd på grunnleggende arbeidsrettslige prinsipper: Arbeidsgivere kan ikke gripe inn i kunstneres rett til å danne eller melde seg inn i en fagforening, og de kan ikke diskriminere fagorganiserte kunstnere", sier en representant for fagforeningen.

Vi må vente litt til for å se hvor langt denne opptrappingen mellom arbeiderne og ledelsen vil gå. Formosa er nettopp et av de selskapene som er minst velvillige til å forhandle om den interaktive medieavtalen som fagforeningen ønsker å beskytte det originale arbeidet til stemmeartister mot umålt bruk av kunstig intelligens.

Vi vil holde øye med eventuelle nyheter om denne saken og om fremtiden til League of Legends.

Takk, The Hollywood Reporter.