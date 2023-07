SAG-AFTRA-forhandlingene mislykkes, avstemning om streik nært forestående

HQ

Hollywood er et mareritt akkurat nå. Hollywood står overfor en rekke problemer for tiden, fra det sviktende kinobesøket, der floppene har hyppige premierer, til det faktum at produksjonen enten er stanset eller lammet på grunn av den pågående streiken i Writers Guild of America (WGA).

Og det ser ut til at det er i ferd med å bli enda mer komplisert, for Deadline melder at kontraktsforhandlingene mellom Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) og Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) har brutt sammen og mislyktes, og nå ønsker det nasjonale styret i SAG-AFTRA å møtes om noen timer for å formelt godkjenne en streik.

Dette vil sannsynligvis bety at film-, TV- og radioproduksjon vil bli enda mer komplisert og trolig føre til enda flere pauser og produksjonsstopp når skuespillere, personligheter og andre stjerner slutter seg til forfatterne på streikevaktene med krav om bedre ytelser.

SAG-AFTRA-president Fran Drescher uttalte: "SAG-AFTRA forhandlet i god tro og var ivrige etter å komme frem til en avtale som i tilstrekkelig grad ivaretok utøvernes behov, men AMPTPs svar på forbundets viktigste forslag har vært fornærmende og respektløst overfor våre enorme bidrag til denne bransjen. Selskapene har nektet å gå inn i meningsfulle forhandlinger om enkelte temaer, mens de på andre områder har blokkert oss fullstendig. Så lenge de ikke forhandler i god tro, kan vi ikke komme frem til en avtale. Vi har ikke noe annet valg enn å gå videre med en streikeanbefaling til landsstyret på vegne av medlemmene våre. Styret vil diskutere saken i formiddag og fatte en beslutning."

AMPTP svarte: "Vi er dypt skuffet over at SAG-AFTRA har besluttet å forlate forhandlingene. Dette er forbundets valg, ikke vårt. Dermed har de avvist vårt tilbud om historiske lønns- og lønnsøkninger, betydelig høyere tak på pensjons- og helsebidrag, beskyttelse av auditioner, forkortet opsjonsperiode for serier, et banebrytende AI-forslag som beskytter skuespillernes digitale likheter og mye mer. I stedet for å fortsette å forhandle har SAG-AFTRA satt oss på en kurs som vil føre til enda større økonomiske problemer for tusenvis av mennesker som er avhengige av bransjen for å tjene til livets opphold."

Avstemningen finner sted om noen få timer, og vi kan se SAG-AFTRA-medlemmer på streikevakt allerede fredag morgen.