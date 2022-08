Saints Row-, Dead Island- og Metro-utgiverne unngår penis-spøk med navneskifte

HQ

Koch Media er ikke et like kjent navn her til lands som for eksempel Nintendo, Electronic Arts, PlayStation Studios og slik, men jeg vet at flere av dere har mye moro med spill som Metro Exodus og gleder dere til både Dead Island 2 og Saints Row. Dette er et fåtall av spillene selskapet står bak, så vi får se om folk begynner å legge mer merke til navnet nå.

For Koch forteller at de endrer navn til Plaion med umiddelbar virkning. I tillegg til at det nye navnet bedre "skildrer hvem vi er og reisen vi tar" innrømmer selskapet at navneendringen også skyldes at veldig mange sliter med å uttale Koch riktig. Sistnevnte fører jo for eksempel til litt penis-humor blant folk som snakker eller forstår engelsk...Uansett hva betyr dette altså at vi kan se frem til denne logoen i en rekke spill fremover.