Saints Row får cross-play mellom konsollgenerasjonene

Det kommende Saints Row inkluderer, som tidligere kapitler i serien, muligheten til å spille online co-op med en venn og dermed doble det destruktive potensialet ditt. Og selv om vennene dine ikke har kjøpt en ny konsoll ennå (eller du har blitt etterlatt på de eldre plattformene), vil dere fortsatt kunne spille sammen. Det melder utgiveren Deep Silver til Gamesradar.

Det vil imidlertid ikke være mulig å spille sammen på tvers av PlayStation og Xbox, og det er heller ikke bekreftet hvordan alternativene ser ut for PC-versjonene (og Google Stadia for den saks skyld).

"So Xbox One to Xbox Series X/S co-op is doable, and PS4 to PS5 is too - but not cross-console play," sier en talsperson for Deep Silver.

Spillet lanseres 23. august.