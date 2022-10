Saints Row lover store forbedringer og oppdateringer

HQ

Som mange av oss forventet har ikke Saints Row akkurat fått en strålende mottakelse etter lanseringen i august, noe til og med Embracer har anerkjent ved å si de er meget skuffet. Heldigvis har de i alle fall ikke tenkt å bare la spillet forsvinne i det fjerne.

Utviklerne i Volition forteller at Saints Row skal få en massiv oppdatering i november som skal fikse og forbedre over 200 ting i spillet. Det er spesielt den generelle stabiliten, utfordringer og spilling sammen med andre som skal bli mye bedre. Når det gjelder gameplay er planen også at oppdateringen vil gjøre aktiviteter mer varierte, gi oss bedre belønninger for utfordringer og litt annet vi skal få høre mer om senere.

Siden de ønsker å be om unnskyldning for hvordan spillet har vært så langt kan vi se frem til en del gratis ekstrainnhold fremover. Dette starter allerede denne uken med Front to Back-pakken som byr på noen ekstra kosmetiske saker til både figuren og bilen din.

Til slutt gjentar de at Saints Row skal få langt flere oppdateringer og utvidelser i 2023 også, så vi får se om de klarer å rette opp litt av inntrykket fremover.