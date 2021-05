Saints Row: The Third Remastered inntar Steam i slutten av mai

Du ser på Annonser

Det er snart ett år siden den remastrede utgaven av Volitions spinnville åpen verden-spill Saints Row: The Third Remastered kom, men på PC har det vært Epic Games Store-eksklusivt inntil videre. Hvis du har ventet på at spillet skulle komme til Steam, så trenger du snart ikke å vente noe mer.

Det er nemlig blitt bekreftet via spillets officielle Twitter-konto at Saints Row: The Third Remastered kommer til Steam snart. Og med snart mener vi få uker, da 22. mai er datoen, presis ett år etter lanseringen på Epic Games Store.

Spillet er også tilgjengelig på PS4 og Xbox One.