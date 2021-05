Saints Row: The Third - Remastered klart for PS5 og Xbox Series

Du ser på Annonser

Vi visste allerede at Saints Row: The Third - Remastered skal slippes på Steam og GOG den 22. mai, og nå har vi endelig fått bekreftelse på en annen lekkasje også.

Deep Silver bekrefter nemlig at Saints Row: The Third - Remastered også skal komme til PlayStation 5 og Xbox Series. Dette vil skje tre dager etter PC-utgavene, altså den 25. mai. De som allerede eier spillet på de forrige konsollene vil få denne oppgraderingen gratis, noe som visstnok skal tilsvare PC-utgaven på høye innstillinger med dynamisk 4K i 60 bilder i sekundet, lynrask lasting, bedre lyssetting, teksturer og lignende. Unntaket her er Xbox Series S, for de må velge mellom 1080p med 60 bilder i sekundet og oppskalert 4K i 30 bilder i sekundet.