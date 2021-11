Saints Row utsatt til august

HQ

Februar vil tilsynelatende bli en fantastisk måned for oss spillelskere, men den har sannelig også virket ekstremt full en stund nå med lanseringen av spill som Dying Light 2 Stay Human, The King of Fighters XV, Total War: Warhammer III, Sifu, Horizon Forbidden West, Elden Ring og Saints Row. De to sistnevnte har til og med vært satt til å slippes på samme dag, men det blir ikke tilfellet lengre etter årets mest åpenbare utsettelse.

For Volition bekrefter at Saints Row har blitt utsatt fra den 25. februar til 23. august. Disse seks ekstra månedene skal brukes til å finpusse ting slik at spillet lever opp til både utviklernes og vår standard, men slettes ikke for å endre karakterene eller historien.

Den siste kommentaren er ganske spesielle siden den uten tvil er rettet mot all kritikken annonseringstraileren fikk i august med sterke meninger i kommentarfelt og langt flere negative stemmer enn positive på Youtube. Plusser du på det faktum at gjengen i Game Informer kun fikk teste det jeg vil si var en ganske røff pre-alpha-utgave av spillet fem måneder før den originale lanseringsdatoen, så var dette en utsettelse undertegnede har sett komme i lang tid allerede. Hva med deg? Har du troen på at de ekstra månedene kan gjøres Saints Row til en suksess?