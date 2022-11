Saints Rows novemberoppdatering betraktes som "et beist"

HQ

Da Saints Row ble utgitt i august, var spillet i en tilstand som ikke akkurat svarte til fansens forventninger. Dette førte til at utvikler Volition kunngjorde at de ville gi ut en stor liste med patcher og oppdateringer, alt for å få spillet til å leve opp til det som ble lovet. Vi har allerede fått et par oppdateringer som har gjort det litt bedre, og nå er alle øyne rettet mot novemberoppdateringen.

Selv om vi ikke vet nøyaktig hva som skal fikses og justeres, har utvikleren kommet med en uttalelse der de berører noen av de planlagte endringene, og snakker om hvorfor det tar lengre tid enn forventet å slippe den.

Novemberoppdateringen kommer senere denne måneden og gjennomgår for tiden testing og sertifisering slik at den kan slippes på alle plattformer samtidig. Det tar tid fordi, som Volition uttrykker det, "den inkluderer over 200 rettelser og livskvalitetsoppdateringer, så den er et beist!".

Når det gjelder hva den fikser og justerer, skal det være forbedringer av co-op, utfordringer og samleobjekter, Santo Ilesos verden, haptisk feedback på PS5 samt livskvalitetsoppdatering av kampene og mye mer - alt dette skal utdypes nærmere før oppdateringen slippes.

Kort sagt, det ser ut til at Saints Row endelig kan bli spillet mange har håpet på, i hvert fall når det gjelder kvaliteten på spillet.