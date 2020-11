Sakuna: Of Rice and Ruin har passert 500,000 solgte eksemplarer på bare to uker

Du ser på Annonser

XSEED Games har akkurat annonsert at deres nye action-platformer Sakuna: Of Rice and Ruin har passert 500,000 solgte eksemplarer på tvers av alle plattformer. Spillet har kun vært ute i knapt to uker, og er allerede en av firmaets bestselgende titler. Executive Vice President for XSEED Games sier følgende:

"We've known that Sakuna: Of Rice and Ruin was a special game and would have broad appeal since our first meeting with Edelweiss. The game has been in development for many years, and we're beyond excited at the reception it has received globally from critics and consumers alike. Thank you to everyone who has accompanied Sakuna and her companions on their journey!"

For de av dere som ikke kjenner tittelen er dette et indiespill som blander action-platforming og risdyrking. Det ble utgitt på Switch, PC og PlayStation 4 den 10. november. Les mer om spillet her.