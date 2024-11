Salah leder Liverpools comeback og legger enda mer press på Man City (og Madrid)

HQ

Premier League-tittelen kan allerede ha blitt avgjort denne uken, etter nok et katastrofalt tap av Manchester City og et raskt comeback av Liverpool. Til tross for den gode innstillingen bak Pep Guardiolas toårige kontraktsforlengelse, tapte et Rodri-løst lag 0-4 mot Tottenham. Man City har kun tapt tre kamper denne sesongen i Premier League, de tre siste, og ligger nå åtte poeng bak.

Liverpools kamp mot bakenforliggende Southampton søndag ender nesten som en redningsplanke for Peps mannskap, men kampen gikk fra 2-1 til 2-3 i løpet av de siste tretti minuttene. Mohamed Salah ble redningsmannen med to scoringer, noe som gjør Liverpool-fansen mer engstelige enn noen gang for egypterens usikre fremtid.

Salah, Virgil van Dijk og Trent Alexander-Arnold går ut av kontrakt i år. Salah har blitt beilet til av Al-Ittihad, Karim Benzemas saudiske lag. Liverpool-fansen håper Liverpool snart gjør et trekk for å beholde 32-åringen, som ikke viser noen tegn til å bli eldre.

I mellomtiden er det ventet at Alexander-Arnold går til Real Madrid neste år. Begge lagene møtes igjen neste onsdag i Champions League, og på søndag møter Liverpool Manchester City direkte, kampen som kan gi Premier League en for tidlig liga.

Liverpool er et av de sterkeste europeiske lagene for øyeblikket, og skal møte to andre giganter som for tiden går gjennom en tung periode. Denne uken blir en interessant uke, helt sikkert!