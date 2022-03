Salget av CD-er øker for første gang på veldig lenge

HQ

CD-formatet har ikke like trofaste tilhengere som LP-formatet, men nostalgien ser ut til å ha begynt å slå an her også. Selv om mange mener at CD-en er utdatert på grunn av digital streaming via tjenester som Spotify og YouTube Music, er salget faktisk på vei opp igjen.

TechRadar kan bekrefte at bransjeforeningen RIAA rapporterer at det ble solgt 900 millioner CD-er med musikk i 2000, som falt til 31,6 millioner i 2020 i en kontinuerlig fallende trend over 20 år. Men for første gang på 20 år har det nå vært en økning.

I fjor ble det solgt 46,6 millioner CD-plater, hvilket er en betydelig økning fra året før. Dessuten har LP-markedet vokst, men det er kanskje mindre overraskende. Siden den absolutte bunnoteringen i 2005 har LP-salget økt med 7000%.

RIAA kaller dette en "boom" i salget av fysiske medier. Har du selv gått tilbake til fysiske formater for musikk?