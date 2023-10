Salget av dataspill i Europa gikk betydelig ned i september

HQ

Selv om høsten har vært fullstappet med nye spill, ser det ikke akkurat ut til at de mange nye utgivelsene har vært gunstig for salget - i hvert fall ikke når vi snakker om september måned i Europa.

Gamesindustry.biz rapporterer at spillsalget i Europa gikk ned med 16 % i september i år sammenlignet med september 2022. Hvorfor? Merkelig nok er det fordi september i fjor faktisk var en fem uker lang måned, noe som betydde at det var ekstra tid til å telle spillsalget i perioden. Det er verdt å merke seg at hvis man kun ser på en periode på fire uker for begge månedene, har salget i år bare gått ned med 1 %.

Ser man på enkeltspill, var EA Sports FC 24 ikke overraskende både det mest solgte spillet i september 2023 i Storbritannia og alle de store europeiske markedene, men salget var 10 % lavere enn det FIFA 23 oppnådde i fjor. NBA 2K24 var månedens tredje største spill og hadde også et salg som var 17 % lavere enn NBA 2K23, men The Crew Motorfest (månedens fjerde største spill) klarte å overgå The Crew 2 fra 2018 med 6,5 %. Mortal Kombat 1 (månedens femte største spill) falt hele 39 % bak Mortal Kombat 11 fra 2019.

Rapporten bemerker at Starfield var månedens nest største lansering, og at spillet, selv om det hadde en sterk lansering, falt 13 % bak Forza Horizon 5 - selv om det ikke er mulig å vite hvordan Game Pass påvirker disse tallene.