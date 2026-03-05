Salget av fysiske dataspill nådde sitt laveste punkt i USA i fjor

HQ

Det er kanskje hipt og trendy å fortsatt kjøpe DVD-er, plater og andre fysiske medier, men antallet spillere som er villige til å droppe det digitale salget, blir bare mindre og mindre. Ved utgangen av 2025 så USA sitt laveste forbruk på nye fysiske spill noensinne, da tallet falt med 11 % til 1,5 milliarder dollar.

Dette kommer fra Circanas Mat Piscatella via Bluesky, som forklarte at selv om nedgangen faktisk ikke er så ille, og er mye bedre enn det -28% slaget fysiske spill tok i 2024, kommer den avtagende nedgangen fra det faktum at vi nærmer oss bunnen av tønnen når det gjelder inntekter fra fysiske spill i USA.

Lanseringen av Nintendo Switch 2 bidro til å stabilisere salget av fysiske spill, ettersom mange brukere av Nintendo-konsoller liker å eie fysiske kopier av spillene sine. Når vi ser på spillbransjens fremtid, er det likevel vanskelig å se hvordan vi kan avvike fra den digitale veien. Digitale markedsplasser tilbyr mer salg, ofte bedre tilbud, og kan til og med gi spillerne titlene sine mye raskere enn fysiske utgivelser. Inkarnerte fans vil fortsatt kjempe for å beholde fysiske spill, men bransjen ser ut til å ha beveget seg et godt stykke bort.