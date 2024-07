Salget av videospill i Storbritannia falt med 30 % i første halvår av 2024

HQ

Vi visste alle at 2024 ikke akkurat kom til å bli et like bra år som 2023, og nå har salgstallene for første halvår gjenspeilet nettopp det. Totalt falt salget av videospillprogramvare i Storbritannia (både fysisk og digitalt) med 29,4 % sammenlignet med fjoråret.

Ifølge data fra Entertainment Retailers Association (oppdaget av VGC), betyr dette at omsetningen var £348,6 millioner for spillsalg. Det fysiske salget, som falt med 40 % fra året før, utgjorde 111,7 millioner pund av dette, mens det digitale salget, som falt med 23 %, utgjorde 236,9 millioner pund.

"Det var et tøft første halvår for spillbransjen med mangel på store utgivelser, men vi er optimistiske med tanke på et sterkt andre halvår," sier Kim Bayley, administrerende direktør i Entertainment Retailers Association.

Salget av musikk og video nådde likevel ikke opp til spillmarkedets høyder, med en omsetning på henholdsvis 163,8 millioner pund og 213,7 millioner pund. Til sammen slår de likevel spillsalget, men nok en gang forventer vi at andre halvdel av 2024, med slike som Call of Duty og EA Sports FC, vil bringe salget opp et hakk igjen.